Oud-burgemeester reageert op "valse beschuldigingen"

Volgens haar nam zij alleen haar persoonlijke spullen mee en zijn alle dossiers digitaal opgeslagen op de computer bij de bevoegde ambtenaren. "Ik vind dat heel straffe taal. Leeggeroofd? Ik heb mijn privébezittingen en - dossier meegenomen", zegt ze. "Ik had me daar geïnstalleerd en ik heb het daar knus gemaakt. Jean-Marie is van de tijd voor het digitaal tijdperk en alle dossiers zitten tegenwoordig in computers. Alle dossiers zijn ook terug te vinden bij de bevoegde ambtenaren. Het is op het knopje drukken en dan verschijnt het dossier. Ik zie geen reden waarom de gemeenteraad niet zou kunnen plaatsvinden zoals gepland", zegt ze.

Natrappen

De uittredende Middelkerkse burgemeester spreekt over valse beschuldigingen en natrappen. Dat het al lang niet botert tussen de twee is geen overdrijving. "Ik dacht dat de misplaatste aantijgingen gingen stoppen eens hij burgemeester was", reageert een emotionele oud-politica. "Maar blijkbaar is het nog niet genoeg geweest. Dit past niet voor een burgemeester. Hij moet zijn gemeente besturen en stoppen met dit gezever".

Klacht

Volgens haar is er ook een klacht wegens smaad ingediend tegen Jean-Marie Dedecker en Tom Dedecker. Er zouden bij beiden ook huiszoekingen zijn geweest.

