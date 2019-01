Dedecker: "Gemeentehuis is leeggeroofd"

Volgens de nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn alle documenten uit het gemeentehuis verdwenen. Er zijn geen dossiers meer, noch boeken of noodzakelijke documenten. Hij vermoedt dat dat het werk is van zijn voorganger van Open Vld. "Ik kom binnen in mijn kantoor en er zat zelfs geen muis in de kast. Alle documenten en dossiers waren weg en zelfs de bibliotheek was meegenomen", zegt hij. "Er was geen paperclip meer over. Het was bedroevend dat er niets voorbereid was. De oude coalitie nam afscheid op een lamentabele manier. We moeten de nieuwe gemeenteraad uitstellen want alle dossiers zijn verdwenen".

Installatievergadering

Het was trouwens gisteren de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Lijst Dedecker haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen veertien van de vijfentwintig zitjes binnen. Zelf was Jean-Marie De Decker goed voor 4.240 voorkeurstemmen. Open Vld is met zes zetels de grootste partij in de oppositie. Na drie legislaturen in de meerderheid is dat een bittere pil.

