Oppositie Moorslede wil geheime stemming over burgemeester 'Zet stap opzij'

Oppositiepartijen Groep A, N-VA en PRO vragen dat de burgemeester van Moorslede in afwachting van zijn proces een stap opzij zet.

Eind 2021 startte het parket een onderzoek op naar mogelijke belangenvermenging door burgemeester Ward Vergote bij de aankoop van een stuk grond langs de Millesteenstraat. Hij zou een stuk landbouwgrond aangekocht hebben en nadien mee vergaderd hebben rond de omzetting in veel duurdere ambachtelijke grond.

Hij betwist de belangenvermenging en gaat voor de vrijspraak. Maar de pleidooien in de zaak zijn pas voor begin november. Daarom vraagt de oppositie nu om een geheime stemming te houden over volgend punt: “De gemeenteraad vraagt de burgemeester om in afwachting van zijn proces een stap opzij te zetten.”

