Burgemeester Vergote gedagvaard voor belangenvermenging

In 2017 kocht burgemeester Vergote (VISIE) voor 192.000 euro een stuk landbouwgrond in de Millesteenstraat in Moorslede. Na de aankoop van de grond werden er plannen gemaakt over een herbestemming van dat bewuste stuk grond naar een algemeen ambachtelijke zone. Burgemeester Vergote was aanwezig op de vergaderingen die daarover gingen. Intussen heeft hij de grond verkocht en maakte daarbij zo'n 200.000 euro winst.

Celstraf en/of geldboete

Uit een onderzoek van Audit Vlaanderen blijkt dat Vergote zijn aanwezigheid op die vergaderingen niet verenigbaar is met z'n persoonlijke betrokkenheid. Die combinatie wordt als belangenvermenging gezien. Het parket gaat er nu van uit dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Vergote ook strafrechtelijk in de fout ging, waarop het de burgemeester dagvaardde. Op 'belangenneming door een ambtenaar' staan celstraffen van één tot vijf jaar en/of geldboetes van 800 tot 400.000 euro.

Ward Vergote gaat volop voor de vrijspraak. "Iedereen kon inkijken dat het stuk grond in een zoekzone lag", klinkt het. Dat wil zeggen dat het stuk grond in aanmerking komt om van bestemming te veranderen. De oppositie vindt dat de burgemeester niet kan aanblijven en vraagt hem om een stap op zij te zetten.

Nog burgemeesters in opspraak

Vergote is trouwens niet de eerste burgemeester die voor dergelijke feiten in opspraak komt. Ook tegen Francesco Vanderjeugd uit Staden en Dirk Verwilst uit Meulebeke lopen onderzoeken naar 'belangenneming door een ambtenaar'.