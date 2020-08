Opening Plopsahotel gepland voor kerstvakantie

In het Plopsahotel in De Panne schieten de werken behoorlijk goed op.

Toch zal er wel wat vertraging zitten op de opening. Die is nu gepland voor de kerstvakantie. Eind oktober moet een soft launch kunnen om dan tegen de kerstvakantie helemaal open te gaan.

Theater en opera

Het interieur ademt theater en opera, met subtiele verwijzingen naar Studio 100. De groep investeert, ondanks de coronacrisis, voor 65 miljoen euro in het pretpark in De Panne. In het hotel komen 117 kamers, goed voor 550 bedden. Er komt ook een keuken met menu's samengesteld door Roger Van Damme. En de bar is voor iedereen toegankelijk, ook pretparkbezoekers.

Plopsa hoopt, in normale tijden, op een bezetting tot 65% van het hotel. Maar de tijden zijn natuurlijk niet normaal. Ondanks alles gaan de geplande investeringen door.

CEO Steve van den Kerkhof: "

We hebben onze achtbaan waarvan de funderingen gelegd zijn. Die gaat, ook hier in De Panne, open met Pasen 2021. Ook goed voor 15 miljoen euro. En we zijn volop bezig om van de camping een recreatiedomein met huisjes te maken. Ook een investering van 25 miljoen euro.

