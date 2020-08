Tijdelijke werkloosheid gehalveerd, maar maatregelen verlengd

Dat heeft minister van economie Nathalie Muylle gezegd tijdens haar bedrijfsbezoek aan Plopsaland in De Panne. Ze heeft daarvoor een KB klaar dat ingaat op 1 september. Nathalie Muylle: “Het systeem van tijdelijke werkloosheid is bijzonder belangrijk geweest om bedrijven en werknemers doorheen de coronacrisis te helpen. Het aantal tijdelijk werklozen liep de laatste maanden aanzienlijk terug van 1,2 miljoen in april tot 400.000 in juli. In West-Vlaanderen waren er in juni 74.265 tijdelijk werklozen. Dat is meer dan de helft minder dan op het hoogtepunt in april. Toen waren er dat nog 164.210".

Omdat de impact van de coronacrisis groot blijft voor sommige sectoren en bedrijven, verlengen we het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona tot het einde van het jaar. Andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, als ze een omzetdaling kunnen aantonen van minstens tien procent.”

Getroffen sectoren

Bedrijven die in aanmerking komen moeten 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni. Ook sectoren die hun activiteiten sterk beperkt zagen door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad komen in aanmerking. Het gaat onder meer om organisatoren van evenementen, kermissen en reisbureaus. Dat geldt ook voor de sectoren van de taxi's, touringcars, luchthavenvervoer en de audiovisuele sector.

Versoepeling tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Bedrijven die niet onder het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona vallen, kunnen vanaf september tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens economische redenen. Dat kan ingeroepen worden door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders en bedienden op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar.

Het nieuwe systeem kent een aantal versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing – waarna minstens een verplichte week werkhervatting moet worden ingevoerd – verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken. Werkgevers moeten de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Op die manier wordt gegarandeerd dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaat van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De bedoeling is om nadien terug te keren naar het klassieke systeem. De economische werkloosheid wordt vergoed aan 70% van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.