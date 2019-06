Het is nog niet altijd niet duidelijk wat de oorzaak is van de schade aan de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster. Dat zegt Waterwegen en Zeekanaal.

Specialisten gaan dinsdag verder met hun onderzoek. Zeker is wel dat de brug veilig en stabiel is, zodat mensen in de buurt zich geen zorgen moeten maken.

Gistermorgen is het brugdek losgekomen met een luide knal. Daardoor is de brug in aanbouw beschadigd en vervormd. Verder onderzoek moet nu uitwijzen hoe dat kwam. Of het incident de timing van de afwerking van de brug in de war zal sturen is ook nog niet duidelijk. Normaal gezien moet de brug in het najaar klaar zijn.

