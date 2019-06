Zware schade aan nieuwe brug Ingelmunster

Deze morgen was een luide knal te horen in Ingelmunster. De nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie is vervormd door een zware knik. Gelukkig raakte niemand gewond.

Het uiteinde van het brugdek, aan de zijde van het station is losgekomen van het landhoofd. Na vaststellingen blijkt wel dat de brug nog steeds stabiel is en de veiligheid gegarandeerd is. De toestand van de brug wordt dit weekend verder opgevolgd, de Vlaamse Waterweg nv stelt alles in het werk om de werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten.

"Ons huis daverde!"

Laura Van Tongel woont vlak naast de brug en hoorde vanmorgen de enorme knal. "Niet normaal", zegt ze. "Het hele huis daverde". Zij en haar vriend hebben de hulpdiensten verwittigd. "Gelukkig is er geen schade aan ons huis."

Oorzaak blijft voorlopig onduidelijk

Het ongeluk zou niets te maken hebben met het stormweer. De brug vertoont een knik aan de brugvoet aan de kant van het station. Er zijn ingenieurs ter plekke.

"Aan de kant van het station kwam een van de oplegtoestellen, waar de brug tijdelijk op rust, los. De schade wordt verder in kaart gebracht door de medewerkers ter plaatse", zegt Seine Schelde Vlaanderen op Facebook.

Deze week werd er nog extra beton gestort. Er wordt nu onderzocht of dit de oorzaak is van het ongeval.

Of dit incident gevolgen heeft voor de verdere afwerking van de brug is nog onduidelijk. De opening was voorzien voor dit najaar.