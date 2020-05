Oorlogsveteraan (98) wandelt voor Talbot House

George is geboren in 1921 uit het huwelijk tussen een Belgische dame en zijn Schotse vader die meevocht in de Eerste Wereldoorlog. Na de wapenstilstand werd George's vader in dienst genomen door de Imperial War Graves Commission (IWGC) om de graven van zijn gesneuvelde collega's te verzorgen.

Later begon George, geïnspireerd door zijn vader, op 17-jarige leeftijd ook te werken voor de IWGC, meer bepaald op Lijssenthoek Military Cemetery. Tijdens WO II vluchtte George en ging hij bij de Britse Luchtmacht aan de slag. Hij volgde een opleiding tot vliegtuigmonteur voor Mosquito-vliegtuigen. Het werk van Leading Aircraftman Sutherland was zowel een spannend als een gevaarlijk karwei, omdat er voortdurend aanvallen werden gepleegd op de landingsbanen.

George en zijn vader waren ook vaste bezoekers van Talbot House, en George is dat op vandaag ook nog steeds. Hoewel de plek er volgens George vandaag de dag misschien schoner uitziet, is de thee en het warme welkom hetzelfde.

Aangezien Talbot House nu in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de sluiting tijdens de pandemie, wil George graag zijn steentje bijdragen om aandacht te vragen voor de campagne die dit kostbare stukje levende geschiedenis wil helpen vrijwaren.

Daarom wandelt hij dus vandaag van Lijssenthoek Military Cemetery naar Talbot House. Op die manier wil hij geld inzamelen om Talbot House te redden.

