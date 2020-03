Talbot House start met crowdfunding om te overleven

Talbot House uit Poperinge is een levend museum waar je ook kan overnachten. in 1915 was er een soldatenclub opgericht door Britse legeraalmoezeniers. Het museum is op zoek naar 100.000 euro.

Sinds 1930 wordt Talbot House uitgebaat door een onafhankelijke vzw die voornamelijk door vrijwilligers gedragen wordt. De grote investering in de nieuwe tentoonstelling, die volledig uit eigen zak bekostigd werd, en de verplichte sluiting omwille van het coronavirus, brengen Talbot House in financiële moeilijkheden. Met annulaties tot in de herfst, ziet het museum zijn inkomsten als sneeuw voor de zon smelten.

Manager Simon Louagie: “Een historisch gebouw van ruim 250 jaar oud vereist bijna constant renovatie en onderhoud. Zoals de zaken er nu voorstaan, wordt het vechten om het einde van het jaar te halen voor het huis. Maar wij zijn niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Een nieuwe campagne werd opgezet om het huis te redden. In de eerste uren werd al bijna 5.000 euro gestort. Het geld is nodig om onze vaste kosten tijdens de sluiting te dekken, het huis in goede staat te houden en een overbrugging te maken tot we weer voldoende inkomsten hebben. In ruil voor giften, bieden we tal van ‘beloningen’ aan. Die gaan van gratis overnachtingen, boeken en ontbijten tot verhalentochten en lidmaatschap van onze Talbotousian familie. “