"Ook wij dreigen gevolgen stijgende zeespiegel te voelen"

De natuurbehoudsorganisatie pleit daarom niet enkel voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook voor natuurherstel. Zo moet er aan de kust meer ruimte worden gegeven aan duinen en polders.

Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft woensdag een rapport verspreid over de gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen en de cyrosfeer (de met ijs en sneeuw bedekte plaatsen). In dat rapport wordt onder meer gewaarschuwd voor een sneller stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, afstervende gletsjers, extremere weersomstandigheden aan de kustgebieden en een verstoring van de leefgebieden van de dieren en planten in de oceaan.

Zeewater bij ons 10 cm gestegen in 50 jaar

WWF zegt in een reactie dat ook België de gevolgen dreigt te voelen van een stijging van het zeeniveau. Aan de Belgische kust is het zeewater de laatste vijftig jaar al met meer dan 10 cm gestegen, zo klinkt het.

De organisatie vindt daarom dat er in de kustregio meer plaats moet worden vrijgemaakt voor natuur. "De bebouwing die de kustlijn fixeert en het kustlandschap zoals we het nu kennen, zal opgeslokt worden door de stijgende zeespiegel. Tenzij we ruimte creëren voor de natuur, zodat de kust mee kan evolueren met die stijgende zeespiegel en landinwaarts kan verschuiven", zo reageert Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker oceaan van WWF-België. "België moet de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, opvoeren en de veerkracht van de kust tegen zeespiegelstijging verhogen door de natuurlijke kustverdedigingsdynamiek te herstellen waarin polders, duinen, stranden en zandbanken de hoofdrol spelen."

WWF pleit ook voor een ambitieuzer klimaatbeleid. "We kunnen nog steeds delen van onze cyrosfeer redden, maar we moeten nu handelen. De bestaande toezeggingen van regeringen om klimaatverandering te bestrijden zijn onvoldoende."

