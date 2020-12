Ook geen Wintergloed op Kerstmis en Nieuwjaar

Door de grote drukte van afgelopen weekend besliste Brugge bijkomend om op kerstdag en nieuwjaarsdag de Wintergloedverlichting uit te schakelen. Burgemeester Dirk De fauw: “Heel wat mensen kwamen afgelopen weekend genieten van de lichtinstallaties van Wintergloed. We zijn uiteraard blij dat bezoekers afzakken naar onze stad, maar de veiligheid staat nu echter voorop. Daarom beslisten we om naast oudejaarsdag ook op kerstdag en nieuwjaarsdag de lichten van Wintergloed te doven.” “Los van het aangepast uurrooster blijft het aanbevolen om op de website www.brugge.be de druktebarometer te bekijken voor men naar Wintergloed vertrekt. Op het parcours blijven stewards, gemeenschapswachten en politie een oogje in het zeil houden. Bij onverantwoorde drukte grijpen zij in door wandelrichtingen aan te passen of installaties af te sluiten.

