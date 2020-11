Het is erg druk op de invalswegen: er staan lange files. Ook in de binnenstad is het op de koppen lopen. Sommige installaties zijn zelfs afgesloten omdat het niet meer coronaveilig kan verlopen.

Nog tot 10 januari

Burgemeester en politie vragen om een bezoek aan Wintergloed uit te stellen. 'Kom gerust terug als het kalmer is: tijdens de week bijvoorbeeld. Het festival loopt ook nog tot 10 januari en is elke dag te bezichtigen. Dus er is nog tijd genoeg', zegt Lien Depoorter van de Politie Brugge.

