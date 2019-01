Nu ook een wietwinkel in Roeselare

Vandaag gaat in de Ooststraat in Roeselare De Farmerie open, je kan er legaal cannabis kopen.

De winkel verkoopt CBD-producten. CBD is één van de hoofdbestanddelen van cannabis, maar niet de stof waar je 'high' van wordt. In de producten die de winkel verkoopt is de THC-waarde, het andere hoofdbestanddeel van cannabis waar je wél high van wordt, bijzonder laag. En die producten kunnen ze dus legaal verkopen.

Niet de eerste in West-Vlaanderen

De Farmerie wou begin december vorig jaar een winkel openen in Kortrijk, maar dat mocht toen niet. Ondertussen is er wel al een andere wietwinkel, De Boeren, geopend in Kortrijk.

