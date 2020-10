'Onvoldoende steun voor De Lijn'

Vanaf maandag zullen de drukste routes voor De Lijn ondersteund worden door lokale autocars. "In West-Vlaanderen is de steun echter onvoldoende", zegt Loes Vandromme (CD&V), Vlaams parlementslid uit Poperinge.

Het zorgde voor veel ophef begin dit schooljaar. Overvolle bussen van De Lijn tijdens de spitsuren, terwijl het coronavirus nog steeds woedde. De klachten stroomden de eerste weken binnen.

Nu krijgen de bussen van de Vlaamse vervoersmaatschappij dus ondersteuning. Lokale autocarbedrijven worden ingeschakeld om de drukste routes te helpen. Iets waar Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge al sinds augustus op aandrong. "Veel privébussen staan stil door de coronacrisis. De Vlaamse regering heeft daar nu werk van gemaakt."

Een goede zaak dus, maar voor West-Vlaanderen zullen de problemen niet volledig van de baan zijn. Slechts 11 routes krijgen meer bussen. "“Het is een goede eerste stap van de minister om geld te voorzien tot december, maar in onze provincie blijven verschillende lijnen onderbedeeld." Ze pleit ook voor een verderzetting in 2021.