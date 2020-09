Druk op de bus: De Lijn volgt op

Nu het schooljaar begonnen is, zit er weer meer volk op de bussen van de Lijn. Ook veel scholieren. En nogal wat ouders stellen zich de vraag of het allemaal wel coronaveilig is.

In Roeselare bijvoorbeeld zien we na de eerste schooldag duidelijk hoe druk het is aan de bushalte aan cultuurcentrum De Spil. Op sommige lijnen zit er zoveel volk op de bus dat jongeren niet meer mogen opstappen en moeten wachten op de volgende bus.

Volgens De Lijn moeten buschauffeurs in een verslag melden wanneer reizigers door de drukte niet meekunnen, en mocht blijken dat dat een probleem is dat systematisch opduikt, dan gaat de vervoersmaatschappij ingrijpen. Dat kan eventueel met langere bussen, of extra ritten. De Lijn benadrukt ook dat er overal controleurs op pad zijn om alles zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen.