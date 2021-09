Ontdekte bunker wordt uitvoerig onderzocht

Archeologen en leden van de Vereniging Bunkerarcheo meten vandaag de bunker op die gisteren in Knokke-Heist gevonden is tijdens de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.

Het gaat om een bunker uit de Tweede Wereldoorlog waar eten werd in opgeslagen. Er worden wel vaker bunkers uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Bijzonder hier is dat dit vooraf niet bekend was en dat het om een exemplaar gaat dat bijzonder goed bewaard is. Dirk Peeters, Bunkerarcheo België: "Dit is geweldig, een bunker die we niet kenden, een keukenbunker uit 1943. Type 134." (lees verder onder de foto)

De bunker wordt nu opgemeten en uitvoerig gefotografeerd. Want straks wordt hij afgebroken. Dat wordt een hele klus, want de bunker bevat 500 kubieke meter beton. Sofie Vanhoutte, Agentschap onroerend Erfgoed: "Hij kan niet ter plaatse bewaard worden, maar wel op papier. We zullen de afbraak opvolgen, dus alle informatie zal wel bewaard blijven." De bunker staat op privéterrein. De werf is niet toegankelijk.

