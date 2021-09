De bunker is ontdekt op een werf achter het Rubensplein in Knokke-Heist. Hier leggen ze een ondergrondse parkeergarage aan. De bunker, zo’n 500 kubieke meter groot, is nog in goeie staat. Archeologen van het Agentschap Onroerend Erfgoed gaan morgen de bunker binnenin bekijken, en alles filmen en fotograferen. Daarna breken ze het betonnen bouwwerk af.