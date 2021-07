De vrouw uit Koekelare sloeg op dinsdag op klaarlichte dag toe in de fietsenstalling van het politiecommissariaat in Diksmuide. De feiten kwamen dinsdagavond aan het licht toen een politieman na zijn shift naar huis wilde vertrekken. In de fietsenstalling bleek zijn elektrische fiets verdwenen te zijn.

De vrouw werd herkend op camerabeelden. Ze zit in de cel.

