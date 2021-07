Vrouw opgepakt voor fietsdiefstal in politiekantoor

De verdachte sloeg haar slag nota bene in de fietsenstalling van het politiecommissariaat in Diksmuide. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

De feiten kwamen dinsdagavond aan het licht toen een politieman na zijn shift naar huis wilde vertrekken. In de fietsenstalling bleek zijn elektrische fiets verdwenen te zijn. In zijn fietszakken staken bovendien heel wat spullen, zoals een helm, een batterijlader en oortjes voor een mp3-speler.

Op camerabeelden stelde de politie van de zone Polder vast dat iemand in de loop van de namiddag de fietsenstalling was binnengedrongen en met de fiets aan de haal was gegaan. Uiteindelijk konden de verdachte én de fiets gisteren in de vooravond aangetroffen worden langs de Esenweg in Diksmuide. De vrouw uit Koekelare werd naar aanleiding van de feiten gearresteerd. Ondertussen heeft het parket beslist om de aanhouding van de verdachte te vragen. Vrijdagnamiddag zal ze daarom voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.