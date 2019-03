Noorse en Duitse Sea Kings vliegen mee tijdens afscheidsvlucht

In de voormiddag zal een bemanningslid van de Sea King een herinneringsvlag planten op het strand van elke kustgemeente. Om 9u30 wordt de eerste vlag geplant op het strand van Knokke, om 11u05 is De Panne de laatste halte. Tien minuten later landt de Sea King weer op de basis in Koksijde.

Na de middag is er nog een formatievlucht, samen met een Duitse en Noorse Sea King. Een eerbetoon zeg maar. Daarna sluit ook een NH90 Caiman aan, de opvolger van de Sea King, en een Alouette III, het andere type helikopter dat in Koksijde is gestationeerd. Daarna blijft de Sea King definitief aan de grond.

Bekijk ook: