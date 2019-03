Sea King neemt afscheid met vlag in elke kustgemeente

Donderdag 21 maart maakt de allerlaatste Sea King zijn allerlaatste vlucht na 43 jaar dienst. De reddingshelikopter 'RS05' overvliegt dan de hele kustlijn van De Panne tot Knokke-Heist. In elke kustgemeente zal de bemanning een herinneringsvlag neerplanten.

De Sea King was jarenlang een vertrouwd beeld aan onze kust. Sinds 1976 hebben de vijf toestellen samen bijna 60.000 vlieguren op de teller. Ze voerden 3.309 reddingsmissies uit en redden daarbij 1.757 mensen in benarde omstandigheden. Hun taak was veel ruimer dan enkel reddingsmissies. Zo werden de toestellen vaak ingezet voor dringende medische vluchten. Opmerkelijke reddingsoperaties en de TV-serie ‘Windkracht 10’ maakten de helikopters en hun bemanningen vermaard tot ver buiten onze landsgrenzen.

Herinneringsvaandel voor elke kustgemeente

'De helikopter is onlosmakelijk verbonden met onze Belgische Kust', zegt Defensie. 'Tijdens deze laatste vlucht zal een bemanningslid een herinneringsvlag, met daarop de eindballans van 43 jaar dienst, samen met de burgemeester (of zijn afgevaardigde) op het strand van elke kuststad of –gemeente planten.'

Dit is de timing op 21 maart voor wie de Sea King voor de allerlaatste keer aan het werk wil zien (onder voorbehoud - lees verder onder het tijdsschema):

Knokke 9u30 - Lichttorenplein

Zeebrugge 9u40 - Surfclub

Blankenberge 9u50 - King Beach Casino

De Haan 10u00 - Rotonde Wenduine

Bredene 10u10 - Duynengat - Reddingspost 2

Oostende 10u20 - Koninklijke Villa

Middelkerke 10u40 - Oud Casino

Nieuwpoort 10u50 - Strandplaats Schildpad

De Panne 11u05 - Monument Leopold I

Koksijde 11u15 - Koksijde Horloge

Aflossing van de wacht

De NH-90 NFH ‘CAIMAN’ helikopters zullen de reddingsopdracht van de Sea King integraal overnemen. Deze helikopter van de nieuwste generatie kan ook ingezet worden voor maritieme operaties vanop de fregatten van de Belgische Marine, zegt Defensie.

Bekijk hier de prachtige beelden van de laatste vlucht van Sea King RS04 vanuit de heli:

(Beelden: Brecht Vandecasteele)