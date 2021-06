Nieuwe zeesluis: advocaat vergeet documenten neer te leggen

Een nieuw hoofdstuk in de saga van de nieuwe zeesluis van Zeebrugge. Een advocaat van een 12-tal buurtbewoners heeft vergeten de nodige formulieren in te dienen.

Daardoor is er geen procedure bij de Raad van State ingezet tegen het voorkeursbesluit van de nieuwe sluis in Zeebrugge.

De buurtbewoners schrokken toen ze vorige week hoorden dat alle procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit van de nieuwe sluis werden stopgezet na het bereiken van een akkoord met alle partijen. Er was sprake van een akkoord met twee zeilclubs. Maar niet met de buurt. Nu blijkt dat hun advocaat vergeten is om bepaalde documenten neer te leggen, waardoor er dus geen procedure is opgestart.

“Rampzalig,” zeggen de buurtbewoners, die tegen de sluis zijn omdat ze allerlei hinder verwachten. De huidige advocaat erkent de fout, al is het niet haar persoonlijke fout, maar een fout van de vorige raadsman, zegt ze. Bovendien, benadrukt ze, zijn nog niet alle middelen uitgeput. Dit was een procedure tegen het voorkeursbesluit, er komt ook nog een projectbesluit, en de buurt kan ook daartegen naar de Raad van State stappen.

