Nieuwe sluis Zeebrugge stap dichter bij realisatie

Daardoor kan het project verder worden gezet. De Royal Belgian Sailing Club (RBSC) en de Brugse Zeil- en Yacht Club (BZYC) dienden samen een bezwaar in tegen het voorkeursbesluit. Maar er werden nu afspraken gemaakt die hun voortbestaan garanderen. Zo werden afspraken gemaakt om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Ook kregen de verenigingen garanties dat de jachthaven steeds goed toegankelijk zal blijven, zowel tijdens de werken als na de realisatie van de sluis.

Op koers richting projectbesluit

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, is opgetogen dat het project na het bereiken van een akkoord nu verder vooruit kan kijken: "Door de overeenkomsten zijn alle procedures van de baan. Hiermee blijven we op koers om de nieuwe sluis en Nx te realiseren. En dat is goed nieuws, want de sluis en verbindingsweg zijn broodnodig om de werkgelegenheid, de bedrijvigheid en de economische groei van de regio langdurig te garanderen.”

Visart

De Nieuwe Sluis Zeebrugge bevindt zich op dit moment in de uitwerkingsfase. In deze fase worden verschillende alternatieven onderzocht voor de sluis, de nieuwe weg Nx en de leefbaarheid van het gebied rondom de Visartsite.

De Spie

Naar verwachting volgt het projectbesluit eind 2023. In 2024 gaat vervolgens de schop in de grond. Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge blijft ook in gesprek met andere bedrijven die op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor hun activiteiten. Daarbij wordt gekeken naar welke noden en wensen de bedrijven hebben, om zo samen tot een geschikte locatie te komen. Zo is er op bedrijventerrein De Spie ruimte voorzien voor een aantal van de bedrijven die zullen herlokaliseren.