"Nieuwe tafelschuimster" is verre van nieuw

Zij ging meermaals eten in Oostende, Brugge en Nieuwpoort, maar betaalde de rekening nooit. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de 49-jarige vrouw die al ettelijke veroordelingen opliep en die de bijnaam "schrik van de (kust)horeca" kreeg.

Witte wijntjes

De beklaagde werd half juni tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks eerdere feiten van diefstal en afzetterij. Daardoor mocht ze de gevangenis verlaten, maar onmiddellijk sloeg ze opnieuw aan het tafelschuimen. Tussen 28 juni en 1 juli liep ze niet minder dan vijf keer in Oostende en een keer in Nieuwpoort tegen de lamp. Ook op 19 juli en 6 augustus in Brugge pleegde ze identieke feiten. Ze nuttigde onder andere een slaatje met geitenkaas, een irish coffee en heel wat witte wijntjes.

Al jarenlang bezig

De nieuwe tafelschuimster is echter eigenlijk al veel langer bezig, met zelfs feiten uit 1999. "Mevrouw is een veelpleger die al talloze jaren de kluit bedriegt. Dit is een verregaande vorm van asociaal gedrag", aldus procureur Mike Vanneste. Sinds 14 augustus zij trouwens opnieuw in voorhechtenis, voor het stelen van drank in een supermarkt aan het station van Brugge. Dat dossier wordt later behandeld.

