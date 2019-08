Nieuwe tafelschuimster aangehouden voor diefstal in Brugge

Dinsdag heeft de vrouw drank gestolen in de Carrefour aan het station van Brugge. De verdachte kon ter plaatse gearresteerd worden door de spoorwegpolitie.

Actief in Brugge

De vrouw dook vorige week dinsdag ook al op in een Brugse brasserie, waar ze een slaatje en een drankje bestelde. Ze beweerde dat haar portefeuille gestolen was en dat ze op iemand zat te wachten die de rekening zou vereffenen. Ook daarvoor werd ze al in een andere Brugse horecazaak opgepakt en meegenomen door de politie.

Niet Nadine W.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om Nadine W., de dakloze vrouw die de bijnaam 'de schrik van de kusthoreca' kreeg. Zij ging al meer dan 120 keer op restaurant zonder de rekening te betalen en werd veroordeeld tot 101 maanden cel.