Nadine zoekt beeldje van overleden man

Nadine Dewulf (54) uit Noordschote beseft dat het een uiterst moeilijke zoektocht is: een beeldje vinden tussen 600.000 andere van het project CWRM in Zillebeke. "Maar de kans was even klein voor Stefaan. En kijk, na een week had hij zijn beeldje terug. Ik lanceerde een Facebookoproep, die al meer dan 1.500 keer gedeeld werd, en ging al een paar keer zoeken in De Palingbeek. Daar beseft ik de moeilijkheid van de opdracht: zóveel mensen, die beeldjes kwamen halen. Ik kon moeilijk elke persoon tegenhouden en vragen om eens in hun zak te kijken en de beeldjes te controleren. Veel gereserveerde beeldjes vertrekken straks ook naar het buitenland. Ik kreeg veel reacties, maar nog geen bruikbare tip. Het beeldje heeft een grote emotionele waarde voor mij. Ik maakte het in Nieuwpoort toen mijn man erg ziek was, omwille van de symboliek. De soldaten vochten, vaak tevergeefs, voor hun leven. Net als mijn man."

"Zijn naam is Oswald van Hijfte, maar ik noemde hem Ozzy. Het beeldje is te herkennen aan die vier ingekerfde letters. De vorm van het beeldje deed me denken aan een moegestreden man. We huwden een jaar voor zijn overlijden op 21 juli 2017. Hij werd amper 58 jaar. Ik heb hem tijdens zijn strijd tegen die agressieve beenmergkanker nog een foto kunnen tonen van het beeldje en hij vond het zo mooi dat ik dat voor hem gemaakt had. Die foto is ondertussen jammer genoeg verloren gegaan op mijn computer. Als dat ene beeldje opduikt, wil ik de vinder gerust het afgehaalde beeldje geven, dat momenteel op mijn livingtafel prijkt. Het zou me heel gelukkig maken als ik zijn beeldje ooit in zijn rouwhoekje kan zetten bij zijn foto's en urne. Ik dank alvast alle mensen, die mij helpen in mijn zoektocht."

Een tip? Je kan Nadine contacteren op nadine_dewulf@hotmail.com.

