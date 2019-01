N-VA: Dedecker duwt, Loones en Maertens trekken

De partij zal Jean-Marie Dedecker wel degelijk op het kiescollege voorstellen als federaal lijstduwer. Dat bevestigen verschillende bronnen ons binnen de N-VA.

Puzzel gelegd

Over de rol van Jean-Marie Dedecker was er al enige tijd controverse binnen de partij. Maar wellicht als onafhankelijke kan hij voor de N-VA de federale lijst duwen.

Wat de lijsttrekkers betreft, zijn het de verwachte namen die worden naar voren geschoven. Zeker nu Geert Bourgeois Europees lijsttrekker wordt. Bert Maertens haalde in oktober als één van de weinige West-Vlaamse N-VA-kopmannen een mooie score, in Izegem. Hij zetelt al sinds 2014 in het Vlaams parlement en wordt voorgesteld als lijsttrekker voor de Vlaamse lijst. Gewezen Minister van Defensie Sander Loones, uit Oostduinkerke, is federaal een evidente lijsttrekker voor de partij.

Binnen het kiescollege duidt de N-VA ook de voornaamste plaatsen aan in de andere provincies, morgenavond.

