Bourgeois trekt Europese N-VA-lijst

Geert Bourgeois uit Izegem zal de N-VA-lijst trekken voor de Europese verkiezingen. "Ik doe dit met volle goesting en wil in heel Vlaanderen verzilveren wat ik als Minister-President gedaan heb. Dit is een mooie uitdaging," zegt hij zelf.

Jan Jambon trekt de kaart voor de Kamer en is dus kandidaat voor het premierschap. Bart De Wever is voor N-VA kandidaat minister-president. Als hij dat ook effectief wordt, stopt hij als Antwerps burgemeester en moet de partij ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat in West-Vlaanderen?

Nu Bourgeois naar Europa trekt, moet N-VA in West-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe kopman voor de Vlaamse verkiezingen. Het gonsde de voorbije weken al van de geruchten dat Jean-Marie Dedecker op de lijst zou staan. Tot nu toe hield hij de lippen stijf. Ook vandaag wil partijvoorzitter De Wever hier niets over kwijt. De partij zal de naam van de nieuwe Vlaamse - en ook van de federale - lijsttrekker later bekend maken.

Al zegt De Wever wel in een interview met Focus-WTV 'dat Sander Loones er ook nog is'. Hij trekt allicht de federale N-VA-lijst in West-Vlaanderen.

Sterke cast

Bourgeois zelf blikt alvast tevreden terug op zijn periode als minister-president en steunt de opstelling die werd gekozen. "Ik ben heel graag minister-president geweest. Het is de allermooiste job die je als Vlaams-nationalist kan hebben. We hebben voor een heel sterke cast gekozen. Ik ben heel enthousiast over de keuzes van mijn partij", aldus Bourgeois.

