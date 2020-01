Moordenares wil aan ons land uitgeleverd worden

Hilde Van Acker (56), die in november in Ivoorkust werd opgepakt samen met haar ex-partner Jean-Claude Lacote (53), wil aan ons land uitgeleverd worden.

Dat bevestigt haar advocaat Kris Vincke. Het koppel werd in 2011 door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman in 1996 in De Haan. De man was vanop enkele centimeters afgemaakt met kogels in het linkeroog en de keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Most Wanted

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assien in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting. Het koppel stond sinds de oprichting van de lijst op Belgium's Most Wanted. Uiteindelijk konden ze op 20 en 21 november in het Ivoriaanse Abidjan gearresteerd worden.

Het parket kondigde onmiddellijk aan dat het de uitlevering van beide veroordeelden zou vragen. Voorlopig blijft het echter wachten op een beslissing rond die eventuele uitlevering. Ivoorkust levert in principe geen onderdanen uit, tenzij ze zelf uitdrukkelijk akkoord gaan. "Door haar huwelijk heeft ze de dubbele nationaliteit, Belgisch en Ivoriaans. Ze zou zich dus kunnen verzetten, maar kiest ervoor om wel naar België te komen", aldus meester Kris Vincke. Van Acker stuurde volgens haar advocaat zelfs een brief naar de voorzitter van de rechtbank in Ivoorkust, in de hoop dat er wat sneller schot in de zaak zou komen. "Haar grootste zorg is momenteel haar gezondheid. Ze lijdt aan kanker en zou bestralingen moeten krijgen, maar dat gebeurt niet." In dat kader vroeg de verdediging in Ivoorkust al om haar voorlopig vrij te laten om medische redenen. Dat verzoek wordt op 8 januari behandeld.

Verzet

Na haar uitlevering zal Hilde Van Acker verzet aantekenen tegen haar veroordeling. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent zal dan moeten oordelen over de ontvankelijkheid van dat verzet. Als het verzet ontvankelijk verklaard wordt, zal in Brugge een nieuw assisenproces gehouden worden.

