Most wanted: vrouw die in '96 man vermoordde in De Haan

Met de hulp van het publiek hoopt Europol de voortvluchtigen sneller te klissen. Ook een Belgische vrouw staat op de lijst: het gaat om Hilde Van Acker, die samen met haar man Jean-Claude LaCote in 2011 bij verstek veroordeeld werd voor de moord op de Britse zakenman Marcus John Mitchell in De Haan. Beiden zijn nog op de vlucht.

Slogan van de campagne is "crime has no gender", en om dat te benadrukken staan er dus 18 vrouwen op de nieuwe lijst. Ze worden gezocht voor moord, mensenhandel of drugtrafiek. "Mensen denken gewoonlijk dat zulke misdaden niet door vrouwen gepleegd worden, maar het gebeurt wel en ze zijn even ernstig als misdaden die door mannen gepleegd worden", zegt Europol-woordvoerster Tine Hollevoet.

Op de homepage van de site staan foto's van de criminelen, verscholen achter allerlei bijzondere maskers. Het is pas bij het aanklikken dat duidelijk wordt waarvoor ze precies gezocht worden, en het is na wat verder scrollen dat de website, geleidelijk aan, hun echte gezicht toont. Daar is ook meer informatie te vinden over hoe de politie op de hoogte gebracht kan worden.

Op die manier hoopt Europol dat de site meer bezoekers aantrekt. "Ervaring heeft ons geleerd dat hoe groter het aantal mensen is dat foto's van de voortvluchtigen gezien heeft, hoe groter de kans is hen te lokaliseren en op te pakken", aldus Hollevoet.

De Haan

De Belgische op de lijst, Hilde Van Acker, werd samen met haar man, de Frans-Ivoriaanse oplichter Jean-Claude LaCote, bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op Brits zakenman Marcus Mitchell op 23 mei 1996 in De Haan. Mitchell hoopte die dag zijn geld terug te krijgen van LaCote en Van Acker. Hij had hen 300.000 pond geleend om een lucratieve deal te sluiten in Libië.

Maar Mitchells lijk werd op 26 mei 1996 gevonden in de duinen in De Haan. De man was afgemaakt met twee kogels, afgevuurd vanop enkele centimeters in het linkeroog en de keel. Via de vrouw van Mitchell leidde het spoor al snel naar LaCote en Van Acker. Vier dagen na de moord werden de twee opgepakt, maar eind 1996 werden ze vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. Toch werden ze op 15 december 2011 tot levenslange opsluiting veroordeeld door het hof van assisen van West-Vlaanderen.

LaCote en Van Acker zijn al jaren spoorloos. Volgens de recentste berichten werd LaCote het laatst gezien in Zimbabwe. Daarvoor woonde hij verschillende jaren in Zuid-Afrika.