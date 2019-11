Moord vrouw Wevelgem: ex-vriend (39) gaf zichzelf aan

In Wevelgem is een vrouw (36) om het leven gebracht door haar ex-vriend. Het nieuws is bevestigd door het parket van Kortrijk. Haar ex-vriend Ridouan O. (39) heeft zichzelf aangegeven bij jusitie, samen met zijn advocaat.

De vrouw is met messteken omgebracht in een rijwoning. Volgens haar familie werd de vrouw al maandenlang lastiggevallen door de man. Hij dreigde ook om haar iets aan te doen. En daarom woonde ze sinds kort in de woning van haar moeder.

Rond 14u40 gaf het parket meer informatie over de zaak. De ex-vriend (39) gaf zich vanmorgen zelf aan bij het gerecht, samen met zijn advocaat. "Het koppel was elf jaar samen en woonde toen in Heule, maar ging afgelopen zomer uit elkaar. Er waren al incidenten van intrafamiliaal geweld geweest en de man was ook bekend omwille van zijn drugsproblematiek", zegt de woordvoerder van het parket.

Morgen moet de man voor de onderzoeksrechter verschijnen op verdenking van moord. Morgennamiddag is er een autopsie op het lichaam van de vrouw.

Bloedspatten op wagen

In verband met de zaak werd ook een wagen grondig onderzocht op de carpoolparking aan de Vichtsesteenweg in Deerlijk. Wellicht gaat het om de auto van de verdachte.

Het voertuig werd naar het labo van de federale politie in Kortrijk gebracht voor verder onderzoek van de binnenkant. Op de wagen zijn bloedspatten zichtbaar.

In dezelfde straat stierf eerder al een man

Opmerkelijk: de feiten in Wevelgem speelden zich af in de Nachtegaalstraat in Wevelgem. Dat is de straat waar vier maanden geleden ook al een geesteszieke man (37) het leven liet toen hij een agent aanviel met een schroevendraaier. Een collega van de gewonde politieman schoot de man toen neer.

