Dode bij schietincident met politie in Wevelgem

In de Nachtegaalstraat in Wevelgem is een dertiger omgekomen bij een schietpartij met de politie. Die kwam ter plaatse de situatie controleren, toen een agent werd aangevallen.

De dertiger kampte al een tijd met psychische problemen. Hij bedreigde eerder zijn moeder, en een psychiatrisch verplegingsteam. Daarom wou de politie de situatie vandaag ter plaatse komen bekijken.

Schroevendraaier in het gezicht

Maar de Wevelgemnaar van 37, die er samen met zijn moeder woonde, was bijzonder agressief. Hij kwam naar beneden gestormd en stak een agent met een schroevendraaier in het gezicht, en in de borst net boven de kogelvrije vest. Daarop schoot een tweede agent de dertiger neer.

De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden.



Buurt afgesloten

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, de Nachtegaalstraat was afgesloten. Mensen die er in de buurt wonen konden een tijdlang niet terug naar huis.