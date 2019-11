Moord: vrouw niet in woning moeder gedood; dader bekent

De vrouw (36) die gisteren om het leven is gebracht, is niet in de woning van haar moeder in Wevelgem vermoord. De dader, haar ex-vriend, heeft de feiten vanmorgen bekend bij zijn verhoor bij de onderzoeksrechter.

Verder onderzoek moet nu uitmaken waar precies de man (39) zijn ex-vriendin heeft vermoord. Volgens sommigen gebeurde dat op de carpoolparking in Deerlijk. Op de wagen die daar is onderzocht door de politie, waren heel wat bloedsporen. Ook de autoruit aan de kant van de bestuurder was ingeslagen. Ook in Aalbeke aan de E403 deed de politie onderzoek.

Of de man zijn ex-vriendin in Deerlijk of Aalbeke vermoordde en daarna met haar lichaam tot aan de woning van haar moeder reed in Wevelgem, zal moeten blijken uit het onderzoek.

Ondervraging door onderzoeksrechter: dader bekent feiten

De man is in de loop van de voormiddag verhoord door de onderzoeksrechter in Kortrijk. Hij heeft de feiten bekend. De onderzoeksrechter heeft zijn aanhouding bevestigd. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

