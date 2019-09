Pol M. (45) die afgelopen weekend zijn vrouw van 37 doodde in de slaapkamer van hun woning in Oekene, is door de onderzoeksrechter aangehouden.

Allicht gaat het om een passioneel drama, want de vrouw wilde scheiden en dat zag de man niet zitten. Hij probeerde na de feiten uit het leven te stappen maar dat is niet gelukt. Pol M. is in de loop van maandag verhoord door de onderzoeksrechter, die hem vandaag dus heeft aangehouden. Want hij is intussen uit het ziekenhuis ontslagen. Hij zal vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be

