Moord Oekene: buurt houdt stille wake

In Oekene zijn de buren in shock door de passionele moord op hun wijk. Woensdagavond houden ze een stille wake aan het huis waar het drama zich afspeelde

Het is een buurtbewoonster die de oproep lanceert op de Facebookgroep 'Ge zijt van Oekene als'.

"We willen een stil moment inlassen als steun voor familie en vrienden. Wie wil, kan gerust een bloem of kaarsje neerleggen", schrijft de initiatiefneemster van De Wiek.

Het stil moment is gepland op woensdagavond om 20 uur in de Ketsersstraat.

Vorig weekend heeft een man (45) zijn vrouw van 37 vermoord. Wellicht gaat het om een passioneel drama. De man probeerde daarna uit het leven te stappen maar dat is niet gelukt. De man is in de loop van maandag verhoord door de onderzoeksrechter. Het parket laat ook weten dat er een autopsie plaatsvond maandag maar meer informatie wil het gerecht niet kwijt.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be

