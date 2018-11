Moord Geluwe: verdachte aangehouden

De man werd gisteren in de boeien geslagen en verscheen dus vandaag voor de onderzoeksrechter.

Op oudejaarsavond 2016 werd het verkoolde lichaam van een jonge vrouw gevonden in een gracht in Geluwe. Tot voor kort was het gissen om wie het ging en was het gerecht ook het spoor naar de dader bijster. Dankzij een recente tip van de Vietnamese ambassade kon het slachtoffer onlangs geïdentificeerd worden. Het gaat om Thi Xuan, een Vietnamese vrouw van 27 die in Japan werkte. John V, die een vrouw en een zoontje van twee jaar heeft, leerde het slachtoffer tijdens een zakenreis in Japan kennen. In november 2016 nodigde hij haar uit om naar België te komen. Wat ze ook deed.

Waarom de Zonnebekenaar de vrouw daarna vermoordde, en hoe, daar wil het parket voorlopig niets over kwijt. Feit is dat de vrouw op 31 december 2016 dood teruggevonden werd in Geluwe, niet zo ver van de woonplaats van de verdachte