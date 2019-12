Moeder vermiste duiker: "Ik begrijp dat zoekactie gestopt is"

Toch hoopt de moeder dat de lichamen van het duikerskoppel nog bovendrijven. Annita Coolman: “ Nu stellen wij ons de vraag: is er iets met Nathalie of met Kurt gebeurd? Heeft de een de andere willen redden? Zijn ze verstrikt geraakt in netten? We zitten met duizenden vragen. Ik had natuurlijk liever gehad dat er nog verder gezocht werd. Al denk ik dat die mensen die de zoekacties leiden, wel weten wat ze doen. We leggen er ons dus bij neer. Ik hoop wel dat ze nog gevonden worden zodat we afscheid kunnen nemen."

Arnaud, de zoon van Kurt, woont intussen bij z’n oma. Hij houdt zich sterk, maar blijft hopen op een mirakel. “Hij zoekt zaken op z’n Ipad op. Deze week was er ook nog iemand die honderd dagen op zee heeft overleefd. Hij heeft ook naar de film van Tom Hanks gekeken en ziet dat zijn personage daar jaren op een eiland verblijft. Hij hoopt dat zijn vader op zo’n eiland zit. Al weet hij aan de andere kant ook dat zijn vader er niet meer is."

Het beloven zware feestdagen te worden voor Annita. Ze moet Kerstmis en nieuwjaar voor het eerst vieren zonder haar zoon.

