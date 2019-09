Twee vermiste duikers niet gevonden, zoekactie stopgezet

Aan de kust werd sinds zondagmiddag met man en macht gezocht naar twee vermiste duikers. Zij gingen in het water op de grens tussen België en Frankrijk, zo'n twaalf à vijftien kilometer van de kust. Bij de zoekactie werden verschillende reddingsboten en een helikopter van het MRCC ingezet. De helikopter zocht tot zondagavond laat met een infraroodcamera naar het duo. Ook de Franse reddingsdiensten werden ingeschakeld.

Vanochtend vertrok er nog een helikoper van de Franse marine voor een laatste vlucht boven het gebied, maar rond 11.30 uur werd besloten om de zoekactie stop te zetten. "We moeten realistisch blijven", zegt Eva Descamps van het MRCC. "De zoekbox die werd uitgetekend op basis van de stroming, is ondertussen zo groot dat zoeken met boten geen zin meer heeft", legt Eva Descamps uit. "Ook de overlevingskansen zijn erg klein geworden."

Bekende goochelaar

De slachtoffers zijn Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) uit Torhout. Kurt is in de regio bekend als goochelaar Kurt Katana . Hij nam enkele jaren geleden deel aan Belgium's Got Talent. En in 2012 was hij bij ons te gast in ‘Alles goed’.