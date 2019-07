Misschien toch 2 geldige voordrachtsakten in Diksmuide, gevolgen onduidelijk

Het waren de oppositiepartijen Sp.a-Open, N-VA en Groen die daartegen een klacht indienden. In de eerste akte, getekend voor de verkiezingen, zat Sp.a opnieuw mee in het bestuur. Na de verkiezingen liet CD&V de partij vallen.

De oppositiepartijen trokken eerst naar de raad voor verkiezingsbetwistingen, maar die oordeelde dat er geen dubbele akte was omdat de eerste nooit is ingediend. De partijen lieten het daar niet bij en gingen dus naar de Raad van State. Als die nu de auditeur volgt dan zou het kunnen dat het bestuur in Diksmuide onwettig is en dat het dus moet opstappen. De auditeur raadt wel aan eerst bij het grondwettelijk hof na te gaan of die sanctie niet alleen van toepassing is als het gaat om dubbele akten na de verkiezingen.

