Meulebeke verrast door 'njet' van Pittem over fusie

Meulebeke is verrast dat Pittem 'nee' zegt tegen de fusieplannen. Waarnemend burgemeester Katrien Seys dacht dat alles in kannen en kruiken was. Ze hoopt nu dat Meulebeke nog kan samengaan met Tielt.

Na een infovergadering voor de inwoners vorige week maakte het gemeentebestuur van Pittem gisteren bekend dat er geen fusie komt met Meulebeke en Tielt. In Meulebeke hadden ze dit niet zien aankomen. Waarnemend burgemeester Katrien Seys (Meulebeke) : "We hadden de administratie al gedeeltelijk in gang gestoken om de principiële goedkeuring te kunnen agenderen op de gemeenteraad. We hopen natuurlijk nog altijd dat Tielt verder zal meegaan met de fusie. Als ik zie wat er in de acht jaar dat ik schepen ben allemaal is bijgekomen van administratief werk, wat er bijgekomen is vanuit de overheid, wat onze diensten moet verwerken, dat is een hele pak en het is als kleine gemeente bijna niet meer te doen."

