Gemeente Pittem: "Geen fusie met Meulebeke of Tielt"

"Gemeente Pittem hakt knoop door: fusie tussen Pittem, Meulebeke en Tielt komt er niet." Dat laat de gemeente zelf weten in een persbericht.

"De fusieplannen van Wingene en Ruiselede en de boodschappen uit de Vlaamse Regering zetten Pittem en de andere buurgemeenten aan tot overleg om te zien of ook hier een nauwere samenwerking inzat. Het lokaal bestuur van Pittem hakte de knoop door en fusioneert niet."

Het gemeentebestuur stuurt deze week een bewonersbrief naar alle inwoners van Pittem en Egem.

“Pittem ligt ons heel nauw aan het hart. En nooit of te nimmer is het de bedoeling geweest om onze eigenheid zomaar weg te geven. Daarom hebben wij, om een goed doordachte beslissing te nemen, het initiatief genomen om een bestuurskrachtanalyse te laten doen. Ook de collega’s van de buurgemeenten zijn mee ingestapt”, zegt burgemeester Denis Fraeyman.

“De (sociale) media schreven met zeer vlotte pen, berichten allerhande werden gesuggereerd en het fusieverhaal ging een eigen leven leiden. Wie echter terugkijkt vanaf de eerste communicatie tot nu, zal beamen dat we steeds duidelijk hebben gesteld dat er pas een beslissing rond wel of niet fusioneren, zou vallen nadat de resultaten van de bestuurskrachtanalyse gekend waren”, klinkt het bij het voltallige schepencollege.

Resultaten bestuurskrachtanalyse

De resultaten van de bestuurskrachtanalyse werden toegelicht aan het bestuur, het gemeentepersoneel en de burgers.

Burgemeester Denis Fraeyman licht toe: “We kregen een heel mooi beeld van onze gemeente: de toekomstmogelijkheden, maar ook de tekorten en de uitdagingen waar we voor staan; de pro’s en contra’s bij een doorgedreven samenwerking of bij een fusie. Fusie was een mogelijkheid. Wie op de infoavond aanwezig was, kan getuigen dat er toch wel wat opportuniteiten zaten in dit verhaal. Echter ook nog heel wat onzekerheden. Daarmee moesten we aan de slag.

We hebben gewikt en gewogen, wakker gelegen, gepiekerd en geoordeeld dat er te weinig garanties inzitten voor Pittem en Egem, dat er nog te weinig draagvlak is in onze gemeente. We hebben ook gerekend en geteld en durven toch wel stellen dat we nog mogelijkheden zien om in de toekomst verder te kunnen investeren in onze gemeente. Al zal dat niet gemakkelijk zijn. Maar laat dat nu net onze opdracht zijn, zoeken naar oplossingen ook als het moeilijk gaat.

De gesprekken met de collega’s van Meulebeke en Tielt zijn altijd constructief verlopen. We zijn ervan overtuigd dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. Want samenwerken met de buurgemeenten is met of zonder fusie ontzettend belangrijk. Dat de beslissing om nu niet te fusioneren een goede beslissing is, is onze oprechte overtuiging. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat dit eigenlijk in de huidige tijd een even ingrijpende beslissing is als de keuze om wel te fusioneren. Werk op de plank dus. Maar werk dat we heel graag ter harte nemen”.

Namens het college van burgemeester en schepenen