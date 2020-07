Ze vraagt het volgende: "Herken je deze man of heb je zelf beeldmateriaal van het incident? Gelieve contact op te nemen met het rechercheteam via PZ.DKH.Recherche@police.belgium.eu."

Op de beelden is te zien hoe een jongeman tijdens de rellen schopt in de richting van het hoofd van een politieman. Meer details over het opsporingsbericht wil de politie niet geven. Ze bevestigt wel dat het hoofd effectief geraakt werd. De agent is niet arbeidsongeschikt.

Lees ook