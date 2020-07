Opnieuw onrustige nacht in Knokke-Heist

Voor de derde nacht op rij is het vrij onrustig geweest in de uitgaansbuurt in Knokke-Heist. Opnieuw waren het vooral Nederlandse jongeren die na de verplichte sluiting van de cafés om 1 uur niet naar huis wilden gaan.

Net als de vorige twee nachten was het dus opnieuw onrustig en moest het Alfred Verweeplein door de politie ontruimd worden. De lokale politie kreeg de steun van de federale politie en enkele Nederlandse collega’s. Vijf jongeren werden bestuurlijk aangehouden. Volgens korpschef Steve Desmet zou een later sluitingsuur helpen, maar dat kan Knokke-Heist natuurlijk niet in zijn eentje beslissen.

Steve Desmet: "De beslissing om om 1 uur te sluiten, is natuurlijk verdedigbaar in het kader van de gezondheid. Anderzijds merken we dat 1 uur toch vroeg is voor de jongeren." Het zou een oplossing kunnen zijn om het sluitingsuur te verlaten tot een uur of drie. "Nu komt iedereen op hetzelfde moment buiten, terwijl dat met een later sluitingsuur geleidelijker zou verlopen. Het brengt ook risico's met zich mee, 4 of 5 uur lijkt sowieso te laat."De komende dagen zal opnieuw dezelfde verhoogde politiecapaciteit voorzien worden.