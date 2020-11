Man die oudere vriend doodstak moet naar Assisen

De zaak werd eerst gepleit in de correctionele rechtbank, maar zowel de rechtbank in Brugge als het hof in Gent verklaarden zich onbevoegd.

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober 2018 af in een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Tommy J. kreeg het in zijn kelderappartement aan de stok met Will D. (55), die naast de pot geplast had. Tijdens die banale discussie zou D. eerst een duw gegeven hebben, waarna de beklaagde uithaalde met een steakmes. Het slachtoffer werd hierbij in het hart geraakt.

Opvallend genoeg sliep J. nog enkele uren vooraleer hij de hulpdiensten verwittigde. In eerste instantie werd Tommy J. aangehouden op verdenking van moord, maar het parket was oorspronkelijk van oordeel dat de Oostendenaar niet de intentie had om zijn kameraad van het leven te beroven. Daardoor stond hij terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg.

Maar de rechtbank in Brugge verklaarde zich toch onbevoegd, waardoor de zaak naar het Hof van Assisen moest worden doorverwezen. De beklaagde ging in beroep, maar ook nu verklaarde het hof zich onbevoegd omdat het meent dat de man wel degelijk de intentie had tot doden. Als het arrest niet verbroken wordt door het Hof van Cassatie, zal Tommy J. zich dus moeten verantwoorden voor het Hof van Assisen.

