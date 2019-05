Man die agent aanviel in Kortrijk, blijft aangehouden

De man die gisteren een agent aanviel en verwondde in Kortrijk, blijft aangehouden. Dat laat het parket weten.

De man wordt verdacht van poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. De dader is voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Hij zou de agent hebben gebeten en er zijn ook aanwijzingen dat hij stak met een mes maar dat wordt nog verder onderzocht. Het incident gebeurde gisterennamiddag in de Zwevegemsestraat. De man was onder invloed van verdovende middelen. Het is niet duidelijk waarom het tot een schermutseling kwam.

