Politieman aangevallen in Kortrijk

In de buurt van de Zwevegemsestraat in Kortrijk is een politieman aangevallen door een man die onder invloed was van verdovende middelen.

Het incident deed zich voor ter hoogte van een fietsenwinkel in het centrum van Kortrijk. Een politieman, die met de fiets op weg was, werd om nog onbekende aangevallen door een man. Kort daarna werd de man opgepakt. "Het incident gebeurde ter hoogte van de Zwevegemsepoort. De politieman is niet levensbedreigend gewond, maar werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis", zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. "Het onderzoek is nu in handen van het parket en ook de federale politie is ermee bezig."