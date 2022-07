Man (54) blijft in cel op verdenking van moord op zijn schoonzoon (28)

Een man van 54 uit Nieuwpoort die ervan verdacht wordt zijn schoonzoon te hebben doodgeschoten, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist.

De advocaat had gevraagd om zijn cliënt onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar de raadkamer heeft zijn aanhouding toch verlengd.

Zondagavond werd een motorrijder van 28 uit Koekelare doodgeschoten op de IJzerdijk in Stuivekenskerke bij Diksmuide. Kort voor de feiten had het slachtoffer daar ruzie met zijn schoonvader, vandaar dat hij verdachte nummer 1 is. Maar de man ontkent en zegt dat zijn schoonzoon veel vijanden had. Zijn advocaat heeft bijkomend onderzoek van een wapenexpert gevraagd. Politie en justitie vragen ook aan mogelijke getuigen om zich te melden.

