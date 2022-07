Gezocht: getuigen dodelijk schietincident Diksmuide

Politie en justitie zijn op zoek naar getuigen van het dodelijk schietincident in Stuivekenskerke bij Diksmuide. Dat gebeurde op de Ijzerdijk tussen de Tervatebrug en de Schoorbakkebrug.

Zondagavond werd tussen half negen en negen uur een motorrijder doodgeschoten bij de Ijzer in Stuivekenskerke. De schoten werden gelost ter hoogte van de huisnummers 93-95. Op de grond lagen achteraf een twaalftal kogelhulzen en vermoedelijk troffen meer dan zes kogels de 28-jarige man uit Koekelare. De 54-jarige schoonvader van het slachtoffer is aangehouden op verdenking van moord.

De afdeling Veurne van het parket van West-Vlaanderen en de politie doen nu een oproep voor getuigen van de tragische gebeurtenis. Ze richten zich ook tot buurtbewoners of passanten die op hun gsm of dashcam beeldmateriaal van de feiten zouden hebben staan.

Voorts vraagt de politie aan drie belangrijke getuigen om zich te melden. Het gaat om de bestuurders van twee lichtkleurige bestelwagens en één personenwagen die op het moment van de schietpartij richting Nieuwpoort reden.

Wie meer informatie over de zaak heeft, kan die delen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis telefoonnummer 0800 30 300.

