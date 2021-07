Leegstaand slachthuis opent eenmalig de deuren

De fotografen kunnen onder andere de laad- en loskades voor de dieren, de stallen, de waterzuiveringsinstallatie, de versnijzaal, de grote koelruimtes en ook enkele personeelslokalen op de gevoelige plaat leggen. Het is de laatste keer dat de site kan betreden worden, voor de sloop. “Het wordt stilaan een traditie in Izegem om op Open Monumentendag een unieke locatie open te stellen voor beroeps- en amateurfotografen. Dit jaar hebben we met de site van het voormalige slachthuis opnieuw een buitenkans te pakken," zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Geïnteresseerde fotografen kunnen zich op maandag 12 juli registreren via de website van het museum Eperon d’Or. Open Monumentendag vindt plaats op 12 september.

Wantoestanden

Animal Rights maakte in september 2017 undercoverbeelden die wantoestanden in het slachthuis van de groep Verbist blootlegden. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in Izegem zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. Vervolgens wachtten de dieren op hun lot, terwijl ze zagen hoe anderen bij hun poten worden opgehangen en hoe slachters hen de keel doorsneden. In veel gevallen werden ze onverdoofd geslacht.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) besloot daarop om het slachthuis tijdelijk te sluiten. Enkele maanden later kwam het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, eveneens deel van de groep Verbist, in opspraak. Bij een huiszoeking in juni 2019 bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Het slachthuis werd uiteindelijk niet veroordeeld voor dierenmishandeling. Ze kregen wel boetes voor onregelmatigheden bij transport en inbreuken tegen de hygiëne.

